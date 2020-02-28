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ABD: Umarız Türkiye İdlib’deki olaylar sonrası S-400’den vazgeçer

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ABD: Umarız Türkiye İdlib’deki olaylar sonrası S-400’den vazgeçer
ABD: Umarız Türkiye İdlib’deki olaylar sonrası S-400’den vazgeçer

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Suriye’deki gelişmeler bağlamında, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçeceğini umduklarını belirtti.

Hutchison, bugünkü basın toplantısında, Türkiye’ye, S-400’leri almaması gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bizim onların geçmişinin ve geleceğinin müttefiki olduğumuzu ve S-400’ten vazgeçmeleri gerektiğini görür” dedi.

Hutchison, Suriye’de şu anda gelişen durumun, “Türkiye ve Rusya arasında yaşanan her şeye ağır basması” gerektiğini söyledi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib ve S-400 konularının farklı olduğunu dile getirmişti.

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