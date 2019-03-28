ABD yönetiminden Suudi Arabistan'a nükleer teknolojisi satışı ve desteğine onay

ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin, Suudi Arabistan'a nükleer enerji teknolojisi ve yardımı sağlanması için onay verdiği ortaya çıktı.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin, özel şirketlerin Suudi Arabistan'a nükleer enerji teknolojisi ve desteği sağlaması için onay verdiği ortaya çıktı.

Reuters'in elindeki belgelere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'la nükleer enerji teknolojisi paylaşımı için kapsamlı bir anlaşmaya hazırlanıyor.

ŞİRKETLER GİZLİ KALMASINI İSTİYOR

Habere göre Suudi Arabistan nükleer enerjiye yönelmek isterken, ABD yapılacak anlaşma için Güney Kore ve Rusya'yla rekabet halinde.

Perry tarafından verilen onayın, nükleer enerji için yapılacak ön çalışmaları içerdiği aktarılıyor. Şirketlerin konunun gizli kalması için Trump yönetiminden talepte bulunduğu belirtiliyor.

'NÜKLEER SİLAHLANMAYA YOL AÇABİLİR'

Kimi ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'la nükleer enerji teknolojisi paylaşmanın, Ortadoğu'da nükleer silahlanma yarışına yol açabileceğini düşünüyor.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz yıl CBS'e yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah geliştirmesi durumunda kendilerinin de nükleer silahlanma yoluna gideceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kendisine gelen sorular üzerine, paylaşılan teknolojilerin nükleer silahlanmaya yol açmaması için çalışacaklarını öne sürmüştü.

SUUDİ ARABİSTAN PETROLDEN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan'ın petrolden uzaklaşmak istediği ve bu sebeple diğer teknolojilere yöneldiği biliniyor.

Suudi yönetimi, petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası düşüşlerden çekindiği için, ülkenin ekonomik kaynaklarını çeşitlendirmenin yollarını arıyor.