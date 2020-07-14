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ABD'de 17 yıl sonra ilk kez bir mahkûm federal mahkemenin kararıyla idam edildi

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ABD'de 17 yıl sonra ilk kez bir mahkûm federal mahkemenin kararıyla idam edildi
ABD'de 17 yıl sonra ilk kez bir mahkûm federal mahkemenin kararıyla idam edildi

ABD'de federal mahkeme, yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir mahkûmu idam etti.

47 yaşındaki Daniel Lewis Lee, Indiana eyaletinde bulunan Terre Haute Federal Cezaevi'nde zehirli iğne yoluyla idam edildi. ABD'de federal mahkeme son olarak 2003'te bi mahkûmu idam etmişti.

İdam edilen Lee, 1990'lı yıllarda ülkenin Pasifik kuzeybatısında "sadece beyazların yaşadığı bir ülke kurabilmek için" Arkansas'ta yaşayan bir aileyi katletmişti.

AP'nin aktardığına göre bir sedyeye bağlanan Lee, kahverengi bir tişört giyiyordu ve kolunda bir serum vardı.

Lee, idam edilmeden önce son sözleri sorulunca, "Ben yapmadım. Hayatımda çok hata yaptım ama ben bir katil değilim. Masum bir adamı öldürüyorsunuz" dedi.

Donald Trump yönetimi, geçen yıl, 2003'te durdurulan idamların infazına yeniden başlama kararı almıştı.

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