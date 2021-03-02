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ABD'de 183 Kongre üyesinden Türkiye mektubu

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Amerika Birleşik Devletleri'nde 180'den fazla Kongre üyesi, Joe Biden hükümetini yazdıkları mektupla "Türkiye'de işlenen insan hakları ihlalleri ile mücadele etmeye" çağırdı.
ABD'de 183 Kongre üyesinden Türkiye mektubu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 180'den fazla Kongre üyesi, Joe Biden hükümetini "Türkiye'de işlenen insan hakları ihlalleri ile mücadele etmeye" çağırdı.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den oluşan Kongre üyeleri, 26 Şubat'ta kaleme aldıkları ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderdikleri mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yaşanan insan hakları ihlallerinin incelenmesi istendi.

Euronews'de yer alan habere göre "Maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan milletlerimiz arasındaki ilişkileri zorlu sınavlar vermeye zorladı" denilen mektupta, "İkili ilişkilerimizde stratejik konular haklı olarak çok önemli bir yer teşkil etti. Bununla birlikte Türkiye'de yaşanan ağır insan hakları ihlalleri ve demokratik gerileme de aynı derecede bir endişe kaynağıdır" ifadeleri kullanıldı.

Mektupta öne çıkan diğer bir önemli iddia da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresi boyunca yargıyı zayıflattığı, önemli askeri ve istihbarat mevkilerine kendi siyasi müttefiklerini yerleştirdiği, ifade özgürlüğü ve özgür basına baskı uyguladığı ve siyasi muhalifleri, gazetecilerle azınlıkları haksız yere hapsettiği oldu.

Mektuba göre, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin eski haline gelebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin bu tavırlarında değişikliklerin görülmesi "hayati önem" taşıyor.

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