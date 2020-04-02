ABD'de 884 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti: Toplam ölü sayısı 4 bin 475'e çıktı

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre ABD'de 884 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-10) nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'de etkisini artırmayı sürdürüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle ülkede 884 kişi daha hayatını kaybetti.

Bu sayı ABD'de en yüksek koronavirüs kaynaklı günlük ölüm olarak kayda geçerken ülkede şimdiye dek Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 475'e yükseldi.

Diğer yandan ülkedeki vakalar da 25 bin 200'lük bir artış göstererek 213 bin 372'ye yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı İtalya'da 27 Mart günü 969 olarak kaydedilmişti.