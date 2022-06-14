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ABD’de ‘tehlikeli derecede sıcak koşullar’ 100 milyon kişiyi etkileyecek

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ABD’de yaklaşık 100 milyon kişiye orta-batı eyaletlerinde etkili olan ve doğuya doğru ilerleyen hava sıcaklıklarına karşı önlem almaları uyarısında bulunuldu.
ABD’de ‘tehlikeli derecede sıcak koşullar’ 100 milyon kişiyi etkileyecek
Fotoğraf: AA

Ulusal Hava Durumu Servisi, hava sıcaklıklarının ülkenin orta bölgesinde çarşambaya kadar 100’den fazla şehirde rekorları zorlayabileceğini tahmin ederken bölgede yaşayan yaklaşık 100 milyon insanı etkileyebileceği öngörüsünde bulundu.

ABD basınında çıkan haberlerde, yer yer 45 dereceyi bulan sıcaklıklar için ‘tehlikeli derecede sıcak koşullar’ tabiri kullanılarak özellikle ülke nüfusunun yaşlı kesiminin önlem alması istendi.

Hızla yükselen sıcaklıkların, haftanın ilk günlerinde ABD’nin orta bölgelerinde şiddetli bir fırtınaya sebep olabileceği, hatta Chicago, Detroit, Cleveland ve Pittsburg bölgelerinde kasırgaya dönüşebileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Doğuya doğru ilerleyen sıcak hava dalgasının gelecek hafta boyunca etkisini sürdüreceğine, sıcaklıkların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde ve daha uzun süreceğine işaret edildi.

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