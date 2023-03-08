ABD’de, TikTok’un ülke çapında yasaklanması gündemde

Gençler arasında oldukça yaygın bir kullanıma sahip olan popüler video platformu TikTok’un ABD’de yasaklanması gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Çinli sosyal medya platformu TikTok ile ilgili Amerikalıların verilerini topladığı gerekçesiyle endişeli olduklarını ve uygulamanın ABD ulusal güvenliğine potansiyel tehdit oluşturabileceğini düşündüklerini söylemişti. Şimdi de yeni bir yasa tasarısı ülkede platformun kullanımına sınırlama getirmek istiyor.

Kongre, Ticaret Bakanı’na TikTok gibi uygulamaları ülkeden yasaklama yetkisi veren iki partili bir yasa tasarısı olan Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Riske Atan Güvenlik Tehditlerinin Ortaya Çıkmasını Kısıtlama Yasası (RESTRICT Yasası) çıkardı. Senatör Mark Warner liderliğindeki iki partili yasa tasarısı, özellikle ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülürse yabancı kuruluşlara ait teknolojilerin ve şirketlerin yasaklamasını sağlayacak.

Senatör Warner, yaptığı açıklamada TikTok’tan önce de Huawei ve ZTE’nin ülkeyi tehdit ettiğini belirtirken, TikTok için de ülkenin Çin Komünist Partisi tarafından gözetlenmesini sağladığını vurguladı.

Tasarıda özellikle TikTok’un ismi verilmese de Çin, Küba, İran, Kuzey Kore, Rusya ve Venezuela’daki teknolojileri ve şirketlerini kapsayacağı belirtildi.

TikTok sözcüsü Brooke Oberwette ise yaptığı açıklamada, yakın zamanda müzakere edilen bir anlaşmaya işaret ederek yeni yasa tasarısına ihtiyaç olmadığını söyledi.