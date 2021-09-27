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ABD’den Erdoğan’ın S-400 açıklamalarına sert yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta temaslarda bulunduğu sırada CBS News’e verdiği demeç Ankara-Washington hattında tansiyonu bir anda yükseltti.
ABD’den Erdoğan’ın S-400 açıklamalarına sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta temaslarda bulunduğu sırada CBS News’e verdiği demeç Ankara-Washington hattında tansiyonu bir anda yükseltti.

Erdoğan’ın Rusya’dan ikinci S-400 hava savunma sistemini satın alabileceğinin sinyalini vermesi üzerine ABD’den konuyla ilgili açıklama geldi.

YUNAN MEDYASINA AÇIKLAMA YAPILDI

Yunan devlet televizyonu ERT’ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu konunun iki ülke arasındaki ilişkiye zarar verebileceğini söyledi. Yunan basını, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 ile ilgili açıklamalarından saatler sonra Washington böyle bir adımın yeni yaptırımı tetikleyebileceğini duyurdu” ifadesini kullandı.

Yunan medyasına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin haberini ERT, “Dışişleri Bakanlığı: Eğer Rusya’dan yeni  S-499 satın alınırsa yeni yaptırım konusunda uyarı geldi” başlığını kullandı.

Yetkili, “Biz Türkiye’ye Rusya’dan yeni silah alımının CAATSA’yı (Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) tetikleyebileceğini ve Aralık 2020’de alınanlardan hem hariç hem de onlara ek olarak yaptırım uygulayabileceğimizi açıkça söylemeye devam ediyoruz” dedi.

Yunan basınına konuşan ABD’li yetkili, “Biz Türkiye ile her seviyede ve her fırsatta Rusya’dan S-400 sistemi almamalarını ya da bunlara ek olarak Rus askeri ekipman almamaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

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