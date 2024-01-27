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ABD'den Yunanistan'a 40 adet F-35 savaş uçağı

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ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Yunanistan'ın 8,6 milyar dolar değerindeki anlaşmayla 40 F-35 savaş uçağı satın almasına da izin verileceğini duyurdu.
ABD'den Yunanistan'a 40 adet F-35 savaş uçağı

ABD'den Yunanistan'a 40 adet F-35 savaş uçağı

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Yunanistan'ın 8,6 milyar dolar değerindeki anlaşmayla 40 F-35 savaş uçağı satın almasına da izin verileceğini duyurdu. 

Türkiye, Ekim 2021’de 40 adet F-16 ve mevcut uçaklar için de 79 modernizasyon kiti alımı için ABD’ye başvurmuş fakat ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle bu satış Kongre gündemine alınmamıştı. Rusya’nın Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgale başlamasıyla birlikte Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılım başvurularının Türkiye tarafından bloke edilmesiyle iki konu karşılıklı pazarlık konusu olmuştu.

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması ve kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla birlikte 2021'den bu yana devam eden F-16 satışı sürecinde hızla gelişmeler yaşandı. Önce ABD Başkanı Joe Biden, satışın onaylanması için Kongre'ye bir mektup gönderdi, şimdi de ABD Dışişleri Bakanlığı resmî bildirimini Kongre'ye iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Yunanistan'ın 8,6 milyar dolar değerindeki anlaşmayla 40 F-35 savaş uçağı satın almasına da izin verileceğini duyurdu. 

2021'den beri devam eden F-16 satışı süreci, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından sürecin ilerlemesi ve Yunanistan ile eş zamanlı olarak verilen onay dünyanın gündemine de girdi. 

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