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AB'den dünyanın en büyük Rus elmas madenciliği şirketine yaptırım

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Avrupa Birliği (AB), Rusya merkezli dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi Alrosa'yı ve üst düzey yöneticisini yaptırım listesine ekledi.
AB'den dünyanın en büyük Rus elmas madenciliği şirketine yaptırım

AB Konseyi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu olduğu gerekçesiyle bir kişi ve kuruluşa karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Konsey'in açıklamasında Rus elmas madenciliği şirketi Alrosa ve CEO'su Pavel Alekseevich Marinychev'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Alrosa'nın Rus devletine ait olduğu, ülkedeki elmas üretiminin yüzde 90'ından fazlasını tek başına yaparak dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi konumunda bulunduğu ifade edilen açıklamada, şirketin hükümete önemli miktarda gelir sağladığı da anımsatıldı.

AB'nin aralık ayında kabul ettiği 12'nci yaptırım paketi çerçevesinde Rusya'dan elmas ithalatının yasaklandığı hatırlatılan açıklamada son kararla elmas ithalat yasağı çerçevesinin tamamlandığı kaydedildi.

Bu son uygulama ile birlikte AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi ve kuruluş sayısı 1950'ye ulaştı.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve listedekilere fon yasağını kapsıyor.

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