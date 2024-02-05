ABD'li Senatörler 118 milyar dolarlık Ukrayna, İsrail ve sınır reformu tasarısını görüşecek

Ulusal güvenlik takviye tasarısı, Ukrayna'yı desteklemek için 60 milyar dolar ve İsrail'e güvenlik yardımı olarak 14,1 milyar dolar dahil olmak üzere toplam 118,3 milyar dolar fon sağlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) senatörler, hafta sonunda Ukrayna ve İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni yardımı onaylayan ve ABD sınır yasalarını sıkılaştıracak yasa tasarısının metnini yayınladı. Fakat Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi grup başkanı tasarıyı reddedeceklerini açıkladı.

Senato tasarının son hali için bu hafta görüşmeler yapacak. Senato Ödenek Komitesi Başkanı Patty Murray tarafından yayınlanan bir özete göre ulusal güvenlik takviye tasarısı, Ukrayna'yı desteklemek için 60 milyar dolar ve İsrail'e güvenlik yardımı olarak 14,1 milyar dolar dahil olmak üzere toplam 118,3 milyar dolar fon sağlıyor.

Tasarıda ayrıca ABD sınır güvenliği için 20,2 milyar dolarlık ödenek ile birlikte Demokrat ve Cumhuriyetçi müzakereciler tarafından kabul edilen çok sayıda göçmenlik politikası değişikliği de yer alıyor.

Öngörülen değişikliklerin en önemlisinin, yasa dışı sınır geçişlerinin haftada 5 binin üzerine çıkması durumunda Başkan Joe Biden'a sığınmacıları reddetme yetkisi verecek olması. Bu sayı son aylarda birçok kez aşılmıştı.

370 sayfalık yasa tasarısının, Demokratların kontrolündeki 100 sandalyeli Senato'da en geç çarşamba günü yapılması beklenen ilk usul oylamasında ve ilerleyen aşamalarda ihtiyaç duyacağı 60 destekçiye sahip olup olmadığı net değil.

"Ölü doğacak bir tasarı"

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde ise durum daha net görünüyor. Meclis Başkanı Mike Johnson tasarının şu anki haliyle "ölü doğacağını" belirtti.

Senatörler aylardır yasadışı göçle mücadeleye yönelik bir anlaşma üzerinde müzakere ederken, Cumhuriyetçiler Biden'ın Kiev'e yönelik finansman talebini onaylama karşılığında sınır güvenliğinin artırılması konusunda ısrar ediyor.

Biden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın "Rusya'nın saldırganlığına karşı kendini savunmasına" yardımcı olacak ve "son yıllardaki en sert ve en adil sınır reformlarını içeren" anlaşmayı güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Donald Trump'ın karşı çıkmaları yönünde baskı yaptığı Cumhuriyetçileri tasarının arkasında durmaya çağıran Biden, "Eğer siz de benim gibi sınırı güvence altına almamız gerektiğine inanıyorsanız, hiçbir şey yapmamak bir seçenek değil" dedi.

'Yakala ve sınır dışı et'

Biden, ABD-Meksika sınırında ailelerin ayrılmasına yol açan tartışmalı Trump dönemi politikalarına son vererek göç politikalarında "insaniyeti" tekrar ön plana çıkarmaya çalışmıştı.

Ancak Cumhuriyetçiler, sınır görevlilerinin aralık ayında 302 bin ile rekor sayıda yasadışı geçiş tespit ettiğini gösteren istatistiklere işaret ederek Biden'ı başarısız olarak değerlendiriyor.

Aylardır yapılan anketler de Amerikalıların göçmen krizini en önemli endişeleri arasında gördüklerini ve bu artıştan çoğunlukla Demokratları sorumlu tuttuklarını gösteriyor.

Cumhuriyetçilerin baş müzakerecisi Oklahoma Senatörü James Lankford, "Bu, açık sınırımızı kapatmak ve gelecekteki yönetimlere sınır kaosunu durdurmak ve ulusumuzu korumak için ihtiyaç duydukları etkili araçları sağlamak için nadir karşılaşılabilecek bir fırsattır." dedi.

Tasarının "gelecekteki yönetimin eline çok sayıda yeni yaptırım aracı" vereceğini vurgulayan Senatör belgesiz göçmenlerin mahkemeye çıkmayı beklerken özgür kalmalarını sağlayan "yakala ve bırak" politikasının "yakala ve sınır dışı et" şekline dönüşeceğini söyledi.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, yasayı "muazzam bir adım" olarak nitelendirdi ve Cumhuriyetçileri, sırf Trump karşı çıktığı için yasayı batırmaya çalışmak gibi ani bir tepkiye karşı uyardı.

Anlaşma her iki mecliste de yetersiz kalırsa Demokratlar, Biden'a göçmen geçişlerindeki artış nedeniyle iki yıl boyunca saldıran Cumhuriyetçilerin, sırf Trump'ın Beyaz Saray hırslarına boyun eğmek için büyük bir önceliği göz ardı ettiklerini iddia edebilecek.