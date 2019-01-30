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Abdullah Gül’den ‘suikast’ açıklaması

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Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, suikast iddiasına ilişkin olarak açıklama yapıldı.
Abdullah Gül’den ‘suikast’ açıklaması

Türkiye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, suikast iddiasına ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, zehirli gaz iddiasına ilişkin "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığı'nca ödenmiştir" dendi.

Aracındaki bir arıza nedeniyle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için ‘suikast hazırlığı yapıldığı’ iddiası gündeme getirildi. Milliyet yazarı Talat Atilla geçen cumartesi günü yayımlanan yazısında, Gül’ün devlet tahsis ettiği aracın içindeki kokudan rahatsız olduğunu ve aracı dezenfekte ettirdiğini iddia etti.

Kokunun artarak devam etmesi üzerine bu kez egzozun değiştirildiğini ileri süren eden Atilla, olaya Hayrünnisa Gül’ün el attığını öne sürdü.

Atilla, Hayrünnisa Gül’ün “Sanki zehirli gaz veriliyor, eşimi öldürmek isteyenler olabilir” dediğini ifade etti.

GÜL’DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ofisinden, suikast iddiasına ilişkin olarak açıklama yapıldı.

İddiaya neden olan klima değişikliğinin reddedilmediği açıklamada, “Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığınca ödenmiştir” dendi.

Açıklama, yazıyı internet sitesinden kaldırılan Milliyet tarafından yayınlandı.

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