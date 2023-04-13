AB’yi sarsan rezalette yeni gelişme! Eva Kaili serbest kaldı

Belçika basınında Kaili’nin avukatına dayandırılan haberlere göre, soruşturmaya bakan Belçika mahkemesi, eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin cezaevinden serbest bırakılması ve ev hapsine alınmasını kararlaştırdı.

Savcılıktan verilen bilgide de Kaili’nin elektronik kelepçeyle ev hapsinde kalacağı bildirildi.

AP’nin Yunan milletvekili 44 yaşındaki Kaili, aralık ayında tutuklanmasından bu yana birçok kez serbest kalmak için başvurmuş ancak bu talebi reddedilmişti.

İki yaşında bir kızı bulunan Kaili, dün Belçikalı milletvekili Marc Tarabella hakkındaki salıverme kararından sonra soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu kalan son kişiydi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022’de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP’de asistan olarak çalışan Kaili’nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakılmıştı.

1 HAFTA SONRA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Giorgi’nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella’nın Panzeri’den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü.

AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella’nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı. 2 Şubat’ta dokunulmazlıkları kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, bir hafta sonra gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin, AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Bazı haberlerde, Fas’ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas’ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun’un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.