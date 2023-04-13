  • BIST 5.135,55
  • Altın 1267.895
  • Dolar 19.3303
  • Euro 21.3897
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da korkutan deprem...

AB’yi sarsan rezalette yeni gelişme! Eva Kaili serbest kaldı

» »
Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında cezaevinde kalan son tutuklu Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.
AB’yi sarsan rezalette yeni gelişme! Eva Kaili serbest kaldı

Belçika basınında Kaili’nin avukatına dayandırılan haberlere göre, soruşturmaya bakan Belçika mahkemesi, eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin cezaevinden serbest bırakılması ve ev hapsine alınmasını kararlaştırdı.

Savcılıktan verilen bilgide de Kaili’nin elektronik kelepçeyle ev hapsinde kalacağı bildirildi.

AP’nin Yunan milletvekili 44 yaşındaki Kaili, aralık ayında tutuklanmasından bu yana birçok kez serbest kalmak için başvurmuş ancak bu talebi reddedilmişti.

İki yaşında bir kızı bulunan Kaili, dün Belçikalı milletvekili Marc Tarabella hakkındaki salıverme kararından sonra soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu kalan son kişiydi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında Aralık 2022’de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP’de asistan olarak çalışan Kaili’nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakılmıştı.

1 HAFTA SONRA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Giorgi’nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella’nın Panzeri’den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü.

AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella’nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı. 2 Şubat’ta dokunulmazlıkları kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, bir hafta sonra gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin, AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Bazı haberlerde, Fas’ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas’ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun’un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya, göçmen akını nedeniyle OHAL ilan etti12 Nisan 2023 Çarşamba 12:00
  • Avusturya sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmak istiyor12 Nisan 2023 Çarşamba 10:59
  • Almanya'da esrara yeşil ışık11 Nisan 2023 Salı 20:59
  • Fransa ve Hollanda arasında 23 yıl sonra bir ilk11 Nisan 2023 Salı 20:59
  • Alman ordusu ile ilgili endişe yaratan öngörü11 Nisan 2023 Salı 19:52
  • Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor11 Nisan 2023 Salı 19:16
  • Alman ordusunun NATO yükümlülüklerini yerine getirmekten yoksun olduğu ortaya çıktı11 Nisan 2023 Salı 17:53
  • Kanada tarım sektörünün 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var11 Nisan 2023 Salı 10:30
  • İtalya’ya düzensiz göçmen akını10 Nisan 2023 Pazartesi 22:23
  • Yunan bakan: Umarım Türkiye’yle ilişkiler yeniden bozulmaz10 Nisan 2023 Pazartesi 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti