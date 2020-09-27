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Acun Ilıcalı jetini satıp 100 milyon liraya uçak satın aldı

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Televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının çekildiği Dominik'ten Türkiye'ye gelmek için kullandığı özel jetini satıp yeni bir uçak aldı. Ilıcalı'nın uçağının fiyatı ise 13 milyon dolar yani 99.5 milyon TL.
Acun Ilıcalı jetini satıp 100 milyon liraya uçak satın aldı

Televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının çekildiği Dominik'ten Türkiye'ye gelmek için kullandığı özel jetini satıp yeni bir uçak aldı. Ilıcalı'nın uçağının fiyatı ise 13 milyon dolar yani 99.5 milyon TL.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Survivor'un çekimleri için sıkça Dominik Cumhuriyeti'ne gidip geliyor. Bu yolculuklarında özel jetiyle aktarma yapmak zorunda olan Ilıcalı, buna bir çözüm bulmak için yeni bir uçak aldı.

IIlıcalı, Challeger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı alınca 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı satın aldı.

Uçağını Amerikalı bir şirketten satın alan ünlü isim 13 milyon doları yani 99.5 milyon TL ödedi.

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