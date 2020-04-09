  • BIST 94.843
  • Altın 360,198
  • Dolar 6,6467
  • Euro 7,2638
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Acun Ilıcalı'dan "birleşme partisi"' açıklaması

» »
Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken Acun Ilıcalı birleşme partisinin tarihini ve konseptini açıkladı.
Acun Ilıcalı'dan "birleşme partisi"' açıklaması

Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken Acun Ilıcalı birleşme partisinin tarihini ve konseptini açıkladı.

Birleşme partisinden sonra takımların değişeceğini belirten Ilıcalı, birleşme partisi konseptini anlattı. Birleşme partisinin sistemini anlatan Acun Ilıcalı “Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var” açıklamasında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump, Ay'da madenciliğe izin veren kararnameyi imzaladı, Rusya 'sömürgecilik' dedi08 Nisan 2020 Çarşamba 22:37
  • 'Koronavirüsten korumak için kedilerinizi evde tutun'08 Nisan 2020 Çarşamba 21:55
  • ‘Kaçak tıraş’a baskın: Berber ve müşterisi polise yakalandı08 Nisan 2020 Çarşamba 18:00
  • Prezervatif üretimi azaldı, BM uyardı: İstenmeyen gebelikler artabilir08 Nisan 2020 Çarşamba 17:07
  • 107 yaşındaki Hollandalı kadın, dünyada Koronavirüs'ü yenen en yaşlı hasta oldu08 Nisan 2020 Çarşamba 16:44
  • ATM'lere dikkat; para çekerken nelere dikkat etmeli?08 Nisan 2020 Çarşamba 16:26
  • Nusret paket servise başladı; fiyatlar sosyal medyanın diline düştü08 Nisan 2020 Çarşamba 16:15
  • Büyük Set Resifi’nde köpekbalığı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti08 Nisan 2020 Çarşamba 16:03
  • Belediye başkanı, ‘Sokağa çıkma yasağı ihlal ediliyor’ diye yardım istedi; polis eğlenenler arasında eşini buldu08 Nisan 2020 Çarşamba 16:02
  • Ayrıldığı eşine 40 milyar dolar tazminat ödeyen Jeff Bezos hâlâ dünyanın en zengin insanı08 Nisan 2020 Çarşamba 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti