Adalet Bakanlığı tercüme etti; AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı mahkemede

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "tutukluluğuna son verilsin" kararının tercümesini dün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Gelişmeyi Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Kahraman sosyal medya hesabından duyurdu. "Sayın Demirtaş’ın derhal TAHLİYESİ dışında bir seçenek yoktur!" mesajını yazan Kahraman'ın Twitter'da yaptığı açıklama şöyle:
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