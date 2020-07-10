Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar'ın makam odasına haciz geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyon 750 bin liralık borcundan dolayı makam odası eşyaları haczedildi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağı 2 milyon 750 bin lirayı tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Buna rağmen ödeme yapılmayınca icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı.

Haciz işleminden sonra Karalar, boş kalan odasına kahvehane masası ve sandalye getirterek çalışmaya başladı

Karalar, Temmuz ayının üçüncü meclis oturumunda, 2016 yılında kilit parke döşeme ihalesinin alan bir şirketin 3 yıl bekledikten sonra dördüncü yılda haciz göndermesini eleştirdi. Karalar, söz konusu borcun 2016 yılından tahakkuk ettiğini aktararak, "Mobilyaya ihtiyacımız yok. Bizim için her yer çalışma odası. Burayı çalışabilir, zamanında ödeme yapan bir belediye haline getireceğiz" dedi.