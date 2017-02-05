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Afganistan'da soğuk hava ve çığ: 37 ölü

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Afganistan'da soğuk hava ve çığ: 37 ölü
Afganistan'da günlerdir etkili olan soğuk hava, kar yağışı ve çığ, Badahşan, Bamyan, Parvan ve Herat vilayetlerinde 37 kişinin ölümüne yol açtı.

Badahşan Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Sayed Abdullah Hamayun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Mah Mey ve Yavan ilçelerinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Soğuk hava nedeniyle 8 kişinin yaralandığını ifade eden Hamayun, şiddetli kar yağışı sonucu 10 ilçenin yollarının ulaşıma kapandığını belirtti.

BAMYAN VE HERAT'TA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Bamyan Valiliği sözcüsü Abdurahman Ahmadi de etkili olan kar yağışı nedeniyle Bamyan'ın tüm ilçelerinin bağlantı yollarının kapandığını kaydetti.

Bamyan'ın Zarin köyünde çığ düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü dile getiren Ahmadi, bir kişinin de yaralandığını vurguladı.

Öte yandan Herat Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Abdulhamid Mubariz Hamidi, Herat'ın Adraskan ilçesinde 2 kişinin donarak yaşamını yitirdiğini aktardı.

PARVAN'DA ÇIĞ: 15 ÖLÜ

Ülkenin Parvan vilayetinin Surhi Parsa ilçesinde çığ düşmesi sonucunda 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Parvan Valisi Muhammad Asim Asim, çığ düşmesi neticesinde 3 evin kar altında kaldığını söyledi.

Çığ altında kalan 15 kişinin öldüğünü belirten Asim, 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Afganistan'ın kuzey illerini başkente bağlayan tek geçit noktası olan Salang tüneli kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanırken, Uluslararası Kabil Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alındı.

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