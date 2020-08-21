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Afrika’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bini aştı

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Afrika’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bini aştı
Afrika’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtasında virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 411 artarak 1 milyon 162 bin 148'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 333 artışla 27 bin 18 oldu.

Bugüne kadar Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 12 bin 618 ölümle Güney Afrika, 5 bin 212 ölümle Mısır ve 1411 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Covid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 599 bin 940, bu ülkeyi 97 bin 25 vaka ile Mısır ve 50 bin 964 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 884 bin 451 kişi ise iyileşti.

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