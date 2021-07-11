  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Afrika'nın Aşı İhtiyacı, Senegal'de Kurulacak Fabrikayla Karşılanacak

» »
Senegal, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve ABD finansmanıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer salgın hastalıklarda kullanılacak aşılar için üretim merkezi kuruyor.
Afrika'nın Aşı İhtiyacı, Senegal'de Kurulacak Fabrikayla Karşılanacak

Senegal, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve ABD finansmanıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer salgın hastalıklarda kullanılacak aşılar için üretim merkezi kuruyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, ABD ve Dünya Bankası temsilcileriyle Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa kalkınma finansmanı paydaşlarının yer aldığı "Avrupa Takımını" kabul etti.

Cumhurbaşkanı Sall, taraflarla, başkent Dakar'daki Pasteur Enstitüsü bünyesinde, başta Kovid-19 olmak üzere birçok salgın hastalığın aşısının üretileceği fabrikanın kurulmasına ilişkin protokolü imzaladı.

Fabrikanın inşaatına bu yıl sonunda başlanması ve 2022 sonuna kadar 25 milyon doz aşı üretimi planlanıyor.

Yaklaşık 200 milyon avro finansman sağlanacak projenin tarafları arasında Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, ABD, Fransa, Almanya ve Belçika yer alıyor.

KITADAKİ AŞI İHTİYACININ NEREDEYSE TAMAMINI KARŞILAYACAK

Fabrikadaki üretimin, Afrika'daki çeşitli hastalıklarda ihtiyaç duyulan aşı ihtiyacının yüzde 99'unu karşılaması hedefleniyor.

Yaklaşık 1,2 milyar kişinin yaşadığı Afrika kıtasında kullanılan aşıların yüzde 99'u ithal ediliyor.

Aşı ithalatına alternatif olarak hayata geçirilen projede aşı maliyetlerinin düşeceği ve aşıya ulaşımın kolaylaşacağı belirtiliyor.

Kıtada Kovid-19 salgınının başından bu yana 5,8 milyon kişi Kovid-19'a yakalandı, hastalık nedeniyle 149 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kıta nüfusunun ancak yüzde 2'sinin aşılanabildiği Afrika'da, salgının 3'üncü dalgasının çok daha yıkıcı olacağından endişe ediliyor.

SENEGAL'DE VAKALAR ARTIYOR

Senegal'de de son haftalarda vaka sayılarındaki artış trendi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 476 kişide virüse rastlanırken, 3 kişi de yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 16 milyonluk ülkede salgının başından bu yana 45 bin 266 kişi hastalığa yakalandı, 1187 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'de 23 Şubat'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 567 bin 908 kişi aşı oldu. Ülkede yıl sonuna kadar 3 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya konferansında Türkiye'den şerh23 Haziran 2021 Çarşamba 22:15
  • Zambiya’da 21 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi18 Haziran 2021 Cuma 20:03
  • Dünyanın “Üçüncü En Büyük Elması” Bulundu17 Haziran 2021 Perşembe 20:48
  • 12’nci kez cezaevinden kaçtı; 12’nci kez yakalandı04 Haziran 2021 Cuma 21:29
  • Meksika'da Son 9 Ayda 88 Politikacı Öldürüldü01 Haziran 2021 Salı 09:38
  • Pan Afrika Parlamentosu Başkanlık Seçimi Toplantısında Üyeler Arasında Arbede Çıktı01 Haziran 2021 Salı 09:15
  • Nijerya'da Medreseye Düzenlenen Silahlı Saldırıda 1 Kişi Öldü, 100'den Fazla Öğrenci Kaçırıldı31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:20
  • Mali Anayasa Mahkemesi Darbeci Assimi Goita’nın cumhurbaşkanlığını onayladı29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:29
  • Biden, Etiyopya'nın Tigray Bölgesi İçin Ateşkes Çağrısında Bulundu27 Mayıs 2021 Perşembe 10:24
  • Nijerya'da Silahlı Çetelerin Rehin Tuttuğu 53 Kadın Ve Çocuk Serbest Bırakıldı27 Mayıs 2021 Perşembe 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti