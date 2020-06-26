  • BIST 114.633
  • Altın 387,389
  • Dolar 6,8501
  • Euro 7,6751
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım

»
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım

Ağrı Belediye Başkanı Savcı SayanAcun Ilıcalı'ya seslenerek, "Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım" ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Survivor finalinin Ağrı Dağı'nda yapılması için Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından Ağrı Dağı görseli eşliğinde paylaşım yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Sayın Acun Ilıcalı'ya açık davet. Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım" ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan'ın bu teklifine Acun Ilıcalı'nın bir yanıt verip vermeyeceği merak konusu oldu.1593165995123-sav.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Deniz Kuvvetleri’nden Girit’in güneyinde üç yeni Navtex26 Haziran 2020 Cuma 16:29
  • Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem26 Haziran 2020 Cuma 11:25
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet tablosu için 935 bin Sterlin harcadı26 Haziran 2020 Cuma 11:05
  • 1.5 yaşındaki Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında üvey babasının da olduğu 4 kişi tutuklandı26 Haziran 2020 Cuma 10:09
  • Engelli yeğene cinsel istismara 25 yıl hapis26 Haziran 2020 Cuma 09:40
  • TC Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs Milli Meselemiz, Oldubittiye Göz Yummayız”26 Haziran 2020 Cuma 09:33
  • Türkiye'de Koronavirüs | 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi25 Haziran 2020 Perşembe 21:23
  • 4 ay tutukluluğun ardından tahliye olan gazeteci Barış Terkoğlu: İnsan 'iyi misiniz?' sorusuna yanıt vermeye utanıyor25 Haziran 2020 Perşembe 20:59
  • AFAD: Van’da 5.4’lük deprem; merkez üssü Özalp ilçesi25 Haziran 2020 Perşembe 18:19
  • Cafede okey oynarken polise yakalandılar: 3 bin 150’şer lira ceza kesildi25 Haziran 2020 Perşembe 18:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti