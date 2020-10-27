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AİHM Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan karşısında haklı buldu, Türkiye'yi tazminata mahkum etti

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AİHM Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan karşısında haklı buldu, Türkiye'yi tazminata mahkum etti
AİHM Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan karşısında haklı buldu, Türkiye'yi tazminata mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de açtığı davalar yüzünden para cezasına mahkum olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2012 yılındaki iki konuşmasıyla ilgiliavukatı Celal Çelik’in yaptığı başvuruda, hak ihlali tespit etti.

AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10. Maddesi’ni ihlal ettiğine hükmetti ve Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 13 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

AİHM’in Türk yargıcı Saadet Yüksel’in karara muhalefet şerhi koyduğu kaydedildi.

Kılıçdaroğlu, davaya konu olan 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM’deki grup toplantısında Uludere’deki bombalı saldırı, Deniz Feneri davası ve Tortum hidroelektrik santralini protesto edenlerle ilgili mahkeme kararı konularında Erdoğan’ı eleştirmişti.

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