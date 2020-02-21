Akademisyen Ceren Damar'ın katilinin avukatı: Ceren 15 Temmuz lehine tweet attı

Akademisyen Ceren Damar'ın katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, "Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası emriyle başlatılan birlik çağrısına rağmen Ceren Damar 15 Temmuz lehine tweet attı" dedi. Ceren'i suçlayan avukat Bıçak, "Beraberliklerinin bitmesinin ardından Ceren sanığı notları üzerinden tehdit etmiştir" ifadesini kullandı.

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyken öğrenci Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel davasının dördüncü duruşması görülüyor.

Sanık Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanıyor.​Sanık ile Ceren arasında birliktelik olduğunu iddia eden Bıçak, "Fransızca çalıştıkları bir gün Ceren Damar, Hasan İsmail Hikmet’ten hoşlandığını söylemiştir. Bunun üzerine sanık Ceren Damar’ı hocası olarak gördüğünü söyleyip reddetmiştir. Ancak görüşmeleri devam etmiştir, ardından cinsel birliktelik yaşamışlardır. Beraberliklerinin bitmesinin ardından Ceren Damar, sanığı notları üzerinden tehdit etmiş ve okulda her karşılaştıklarında sanığı cinsel ilişkiye zorlamıştır" diye konuştu.

Ceren Damar davası sanık avukatı RS FM'e konuştu: Bugün olsa o tweetleri yazmazdım

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın bugünkü celsesinde mahkemenin kararını açıklaması beklenirken, sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak’ın savunması tepki topladı.

Odatv'nin aktardığına göre Vahit Bıçak, Ceren'in ve sanığın telefonunun incelenmediğini belirterek, "Sanığın telefonun incelenmesine ilişkin rapor bulunmamaktadır. Maktulün cep telefonu hafızası, görüşmeler, fotoğraf arşivine hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Sanıkla maktul arasındaki ilişki için bu kayıtlara bakılır. Somut olayımızda iki tarafa da bu yapılmamıştır. Maktulenin telefonu açılırsa ne olacak merak ediyoruz. Devlet sırrı gibi korunuyor" dedi.

Bıçak gelen tepkiler üzerine, "Karşımızda hukuken katil yoktur sanık vardır” ifadelerini kullandı.

'Ceren sanığı cinsel ilişkiye zorladı'

Öte yandan duruşmayı takip eden Dokuz8haber muhabiri Esra Tokat'ın aktardığına göre; daha önceki duruşmalardaki savunmaları tepki çeken Bıçak, "Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası emriyle başlatılan birlik çağrısına rağmen Ceren Damar 15 Temmuz lehine tweet attı" dedi.