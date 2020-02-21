  • BIST 116.271
  • Altın 321,094
  • Dolar 6,1038
  • Euro 6,5947
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Akademisyen Ceren Damar'ın katilinin avukatı: Ceren 15 Temmuz lehine tweet attı

»
Akademisyen Ceren Damar'ın katilinin avukatı: Ceren 15 Temmuz lehine tweet attı
Akademisyen Ceren Damar'ın katilinin avukatı: Ceren 15 Temmuz lehine tweet attı

Akademisyen Ceren Damar'ın katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, "Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası emriyle başlatılan birlik çağrısına rağmen Ceren Damar 15 Temmuz lehine tweet attı" dedi. Ceren'i suçlayan avukat Bıçak, "Beraberliklerinin bitmesinin ardından Ceren sanığı notları üzerinden tehdit etmiştir" ifadesini kullandı.

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyken öğrenci Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel davasının dördüncü duruşması görülüyor.

Sanık Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanıyor.​Sanık ile Ceren arasında birliktelik olduğunu iddia eden Bıçak, "Fransızca çalıştıkları bir gün Ceren Damar, Hasan İsmail Hikmet’ten hoşlandığını söylemiştir. Bunun üzerine sanık Ceren Damar’ı hocası olarak gördüğünü söyleyip reddetmiştir. Ancak görüşmeleri devam etmiştir, ardından cinsel birliktelik yaşamışlardır. Beraberliklerinin bitmesinin ardından Ceren Damar, sanığı notları üzerinden tehdit etmiş ve okulda her karşılaştıklarında sanığı cinsel ilişkiye zorlamıştır" diye konuştu.

 

 

Ceren Damar davası sanık avukatı RS FM'e konuştu: Bugün olsa o tweetleri yazmazdım

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın bugünkü celsesinde mahkemenin kararını açıklaması beklenirken, sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak’ın savunması tepki topladı.

 

Odatv'nin aktardığına göre Vahit Bıçak, Ceren'in ve sanığın telefonunun incelenmediğini belirterek, "Sanığın telefonun incelenmesine ilişkin rapor bulunmamaktadır. Maktulün cep telefonu hafızası, görüşmeler, fotoğraf arşivine hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Sanıkla maktul arasındaki ilişki için bu kayıtlara bakılır. Somut olayımızda iki tarafa da bu yapılmamıştır. Maktulenin telefonu açılırsa ne olacak merak ediyoruz. Devlet sırrı gibi korunuyor" dedi.

Bıçak gelen tepkiler üzerine, "Karşımızda hukuken katil yoktur sanık vardır” ifadelerini kullandı.

'Ceren sanığı cinsel ilişkiye zorladı'

Öte yandan duruşmayı takip eden Dokuz8haber muhabiri Esra Tokat'ın aktardığına göre; daha önceki duruşmalardaki savunmaları tepki çeken Bıçak, "Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası emriyle başlatılan birlik çağrısına rağmen Ceren Damar 15 Temmuz lehine tweet attı" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı21 Şubat 2020 Cuma 12:15
  • Eğitim ve geliri artan Kürtler Kürtçe konuşmuyor21 Şubat 2020 Cuma 12:14
  • Ozan Ceyhun Büyükelçi oldu...21 Şubat 2020 Cuma 11:56
  • Boşandığı kadını bıçaklayan erkek kendini böyle savundu: Bana büyü yapıldı20 Şubat 2020 Perşembe 20:13
  • Antalya Baro Başkanı'ndan Feyzioğlu'na: 'Saray Bekçisi'ni aforoz etmek boynumuzun borcu olsun20 Şubat 2020 Perşembe 20:03
  • Tanık Kürşat Yılmaz: Hrant Dink cinayetini bana teklif ettiler20 Şubat 2020 Perşembe 19:58
  • AA, El Kaide'cileri 'ılımlı muhalif grup' ilan etti20 Şubat 2020 Perşembe 19:31
  • Pistten çıkan uçağın kara kutuları deşifre edildi: Hollandalı 2.pilota Türkçe ''pas geçin'' demişler20 Şubat 2020 Perşembe 19:11
  • Erdoğan vekilleri uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk20 Şubat 2020 Perşembe 19:08
  • Brexit Sonrası Türkiye'nin Yeni AB Stratejisi20 Şubat 2020 Perşembe 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti