Akar: Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgedeki faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimi için kurulacak Birleşik Müşterek Hareket Merkezi'nin önümüzdeki hafta tam kapasite ile çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Şanlıurfa'ya giderek buradaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, bölgedeki birlik komutanlarıyla biraraya gelerek çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Akar, ABD'li yetkililerle Ankara'da 5-7 Ağustos’ta gerçekleştirilen görüşmelerde belirli bir noktaya gelindiğini ifade ederek, "PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin bölgeden çıkartılması ve bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın da bir bütün halinde ele alınıp bunların tamamının tahrip edilmesi konusunda ABD'li muhataplarımızla anlaştılar" diye konuştu. Akar, buna ilaveten Türk ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında istihbarat değişimi yapılacağını söyledi.

"Çalışma takivimi konusunda hassasız"

Çalışma takvimi üzerinde de mutabakat sağlandığını ifade eden Akar, "Bu takvimin uygulanması konusunda son derece dikkatli ve hassasız. Geçmişte edindiğimiz tecrübelerden de hareketle hiçbir şekilde gecikmeye göz yummayacağız. Bunu muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz" dedi.

"Birleşik Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak"

Detayları ABD ile Türkiye arasında uzun süren ihtilaf konularından birini oluşturan güvenli bölge konusunda varılan mutabakata değinen Akar, "Hava sahasının kontrolü konusunda da ABD'li müttefiklerimizle stratejik ortaklık ruhuna uygun şekilde görüşmelerimizi sürdürdük. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık. Teknik çalışmalar devam ediyor" dedi. Bu mutabakata bağlı olarak 14 Ağustos'tan beri İHA'ların bölgede faaliyette olduğunu hatırlatan Bakan Akar, hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ve "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağını" söyledi.

"B planımız da var"

Bakan Akar, açıklamalarında ABD'nin YPG'ye verdiği desteğe işaret ederek, "Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yoktur. Bunun bir an önce bitmesini, sonlanmasını bekliyoruz, bunun bir müttefik olarak bizim hakkımız olduğunu değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Akar, "Diğer taraftan da ABD’lilerle bu faaliyetleri sürdürmek istemekle birlikte herhangi bir şekilde burada ilerlemek mümkün olmadığında Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, TSK olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da birçok kez ifade ettikleri gibi B planımız da C planımız da var. Bizim iyi niyetle, müttefiklik, stratejik ortaklık ruhuyla yapmaya çalıştığımız bu faaliyet herhangi bir şekilde akamete uğrarsa buna karşı bizim de kendi başımıza hareket edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" açıklamalarında bulundu.