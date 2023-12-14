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Akasya Ağacına Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Akasya Ağacına Çarpan Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı, Soruşturma Sürüyor
Akasya Ağacına Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı!

14 Aralık 2023 tarihinde, gece saat 00:30 sularında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nun 4-5'inci kilometreleri arasında yaşanan trafik kazası, motosiklet sürücüsü Serdar Şahan'ın dikkatsizliği sonucu gerçekleşti. Şahan'ın yönetimindeki UE 420 plakalı motosiklet, Güzelyurt istikametine doğru seyir halindeyken kontrol kaybı yaşayarak yol kenarında bulunan bir akasya ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sol yan kısmı üzerinde sürüklenerek yol içerisinde durdu. Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar Şahan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı.

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