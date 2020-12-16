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Akciğerlere Güç Katan Vitamin

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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk anlattı. Covid-19’dan korunmada A vitamininin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Erk, “Bu vitamin akciğerlere güç verir” dedi
Akciğerlere Güç Katan Vitamin

Coronavirüs akciğerleri hedef alarak solunum sıkıntısına neden oluyor. Dolayısıyla güçlü bir solunum sistemi bu virüsten korunmada çok önemli. A vitamininin akciğerlerdeki epitel dokunun sağlıklı kalmasını sağlayarak, enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkan olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu konuda şunları söyledi:

A vitamininin vücutta çok önemli biyolojik işlevleri vardır. Solunum sistemi ve mide-bağırsak sistemi gibi boşlukları saran epitel dokusunun canlılığını devam ettirmesi ve mukus salgılanması için A vitaminine ihtiyaç vardır. Bu vitamin ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. 

EKSİKLİĞİNDE ANTİKOR GELİŞMEZ

A vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığı ilk olarak hayvanlarda gösterilmiştir. A vitamini eksikliği yaşayan hayvanlarda, normal hayvanlara göre çeşitli enfeksiyon hastalıklarının daha sık ortaya çıktığı görülmüş ve A vitaminine “anti-enfektif vitamin” tanımlaması yapılmıştır. A vitamini eksikliğinde epitel tabakası sağlıksızdır, mukus salgılanması azalır.

Bunun dışında makrofajların, T lenfositlerin ve doğal öldürücü hücrelerin sayı ve işlevi de azalır. A vitamini eksikliğinde aşılara yeterli antikor cevabı ortaya çıkmaz. Bu vitamin eksik olduğunda özellikle akciğerler, deri, idrar yolu, bağırsak sistemi gibi epitel yüzeylerde enfeksiyonlar ortaya çıkar.

HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

A vitamini, hayvansal kaynaklı yiyeceklerden (karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurta) ve karoten olarak bilinen provitamin A kaynaklarından (havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde, yeşil yapraklı sebzeler ile kayısı, portakal, şeftali ve bunlar gibi sarı-turuncu meyveler) sağlanmaktadır. Günlük ortalama 5000 IU yeterlidir.

Karoten grubunda bulunanların hepsi A vitaminine çevrilemez ve çevrilenlerin de A vitamini etkinliği farklıdır. Yüksek doz hayvansal kaynaklı A vitamini toksik etki yapmasına rağmen; beta-karoten ve diğerlerinin fazla alınması ile toksik etki ortaya çıkmaz.

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