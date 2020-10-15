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Akdeniz Karpaz Üniversitesi Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin Yanindadir

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Tarihte birçok örnekleri bulunan uluslararası ve devletler arası ilişkilerde, ne AB’nin ne de başka bir ülkenin Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk’ünün haklarını korumayacağı ve yalnız bırakacağı aşikardır.
Akdeniz Karpaz Üniversitesi Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin Yanindadir

Her geçen gün değişen ve zorlaşan şartlar altında, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile beraber aynı düzlemde hareket etmesinin hem Türkiye Cumhuriyeti hem de KKTC açısından son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Daha önce olduğu gibi, şimdi ve bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Kıbrıs Türk’ünün yanında olacağına hiç şüphe bulunmamaktadır.

Tarihte birçok örnekleri bulunan uluslararası ve devletler arası ilişkilerde, ne AB’nin ne de başka bir ülkenin Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk’ünün haklarını korumayacağı ve yalnız bırakacağı aşikardır.

Seçimler, demokrasi ile idare edilen ülkelerde belli aralıklarla ülkenin yönetimi için tekrarlanan demokratik olgulardır. KKTC’de de 11 Ekim 2020 tarihinde demokratik ve eşit şartlarda 11 adayın yarıştığı bir seçim icra edilmiş ve en çok oy alan iki aday ikinci tura kalmıştır.

KKTC halkının iradesinin tam olarak yansıması için ilk turdan daha yüksek bir seçim katılım oranının yakalanması demokrasinin tecellisi açısından önemlidir. KKTC halkının yüksek kültür, vizyon ve değerli siyasi birikimiyle önümüzdeki süreçteki vereceği kararların önemi çok büyüktür.

Daha önce de birçok defa belirttiğimiz üzere, Akdeniz Karpaz Üniversitesi her daim Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındadır ve verdiği tüm kararları destekleyecektir.

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