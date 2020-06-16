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Akdeniz'de deprem!

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Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 3,0 şiddetinde bir deprem yaşandı.

Saat 10.07’de meydana gelen depremin yerin 2,5 km derinliğinde yaşandığı da ifade edildi.

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