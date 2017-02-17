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Akıncı İki Toplumlu Barış İnisiyatifi heyetini kabul etti

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Akıncı İki Toplumlu Barış İnisiyatifi heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi heyetini kabul etti. İnisiyatif yetkilileri, Akıncı’ya müzakerelerin devamı yönündeki görüşlerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10:00’da başlayan ve yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında İnisiyatif  adına Takis Hadjidemetriu  ile Şener Elcil birer açıklama yaptı.

Takis Hadjidemetriu,  Cumhurbaşkanı Akıncı’yla yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti ve sonunda kapsamlı  bir çözüme ulaşılabilmesi umuduyla müzakerelerin devamı yönündeki görüşlerini Akıncı’ya ilettiklerini söyledi.

Müzakereleri ve müzakerelerde elde edilebilecek başarılı sonucu baltalamaya çalışan insanların yarattığı çıkmazdan kurtulmak gerektiğini ifade eden Hadjidemetriu, mesajlarının doğru anlaşılmış olmasını temenni etti. Hadjidemetriu, daha güzel günleri dört gözle beklediklerini de dile getirdi.

Şener Elcil de, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla karşılıklı olarak görüşleri paylaştıklarını ve görüşmelerin kesintiye uğraması konusunu ağırlıklı olarak ele aldıklarını ifade etti.

Enosis ve  taksimin Kıbrıs  sorununun temelini oluşturan iki problem olduğunu dile getiren Elcil, Enosisin yeniden gündeme gelmesinin Kıbrıs Türk toplumunu rahatsız ettiğini söyledi. Bu konunun görüşme sürecini aksatacak noktaya gelmesinin  üzüntü verici olduğunu belirten Elcil,  bunun Kuzey ve Güney’de  çözüm istemeyen gerici anlayıştaki kişileri sevindirdiğini kaydetti.

Görüşme sürecinin devamından yana olduklarını ifade eden Elcil,  bu tıkanıklığın aşılması ve görüşmelerin yeniden başlamasını beklediklerini vurguladı.

Elcil  Taksim ve Enosisin  ne Kıbrıslı Türk ne de Rumlara yarar sağlayacağını da söyleyerek, eğitim sistemlerinin barış kültürüne dönük olarak ele alınması gerektiğini de kaydetti.

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