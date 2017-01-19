"Akıncı'nın açıklaması tarihi bir yanlıştır"

UBP kanadından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katıldığı bir TV programında haritalarla ilgili yaptığı açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı iddia edildi. UBP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katıldığı bir TV programında, Türk tarafı olarak Cenevre’de sunduğu haritadan tüm siyasi partilerin bilgi ve onayının olduğuna ilişkin açıklaması gerçekleri yansıtmamaktadır.

Cenevre’de 9 -12 Ocak tarihleri arasında sürdürülen müzakerelerde ciddi ilerlemeler kaydedilmeden, Türk tarafı olarak somut bir kazanım elde etmeden, tüm uyarılarımıza rağmen, harita sunmakla büyük stratejik hata yapan Sayın Cumhurbaşkanının “Bizim sunduğumuz harita sayın Denktaş’ın haritasıdır. Bunu tüm siyasi partiler onaylamıştır” şeklindeki açıklaması da tarihi bir yanlıştır.

1968 yılından günümüze sürdürülen müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafı olarak haritanın ilk kez Sayın Akıncı tarafından sunulduğuna da dikkat çekmek isteriz.

UBP olarak, bu adada müzakereler sonunda varılacak bir anlaşmada Kıbrıs Türk tarafına bırakılacak toprakların %29.2 oranına çekilmesini sadece bugün değil, müzakere sürecinin hiçbir döneminde kabul etmemiş, kabul etmesinin mümkün olmadığını da defalarca açıklamıştır.