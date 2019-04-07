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AKP Ankara’da tüm oyları yeniden saydırmak için başvurdu

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Ankara belediye başkanlığı seçimlerini CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın dört puan gerisinde kalarak kaybeden AKP, tüm oyların yeniden sayımı için il seçim kuruluna başvuruda bulundu.
AKP Ankara’da tüm oyları yeniden saydırmak için başvurdu

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Akyurt, Ayaş, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Yenimahalle, Çankaya 1, 2 ve 3’ün seçim kurulları sayım talebinin reddedildiğini açıkladı.

Yeniden sayım taleplerinin Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4’üncü seçim kurulu, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar seçim kurullarında kısmen kabul edildiğini aktaran Özcan, bu ilçelerde yapılan sayımlarda AKP’nin oyunun 1807 arttığını (Yavaş’ın oyu da 666 artmıştı) söyledi.

Özcan şöyle devam etti: “Kabul edilen sandıklardaki taleplerimizi ve beyanlarımızı doğrulayan somut vakalar göz önünde tutulduğunda ilçe seçim kurulu kararlarının iptaline, asılları ilçe seçim kurullarında mevcut olan itiraz dilekçelerimiz ekinde de bulunan fahiş hataları gösterir sandık kurulu tutanağı ile oy sayım döküm cetvellerine ilişkin sandıkların yeniden sayılmasına çıkan somut olgular karşısında ilçedeki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümünün yapılmasına karar verilmesini içerir itirazlarımızı dün itibarıyla il seçim kurullarına sunulmuştur.”

AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki seçimi Mansur Yavaş’ın yaklaşık 125 bin oy gerisinde tamamlamıştı.

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