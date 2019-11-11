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AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bir kısım istifalar olacak

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"Arkadaşlarımız tebdili kıyafet olarak şehirlerde dolaşıyor"
AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bir kısım istifalar olacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinde yenilenme süreci olacağını duyururken, "Bir kısım istifalar olacak" dedi.

NTV’ye konuşan Kandemir, AKP’de yeni bir tazelenme ihtiyacının olduğunu, gelecek günlerde görev değişiklileri yapılacağını dile getirdi.

7'nci olağan kongreye hazırlanan AKP'de kongre gerçekleşmeden birçok ismin istifa etmesi bekleniyor.

İstifaların gerçekleşeceğini AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir teyit etti. Kandemir, "Bazı il başkanları kongreyi beklemeden değişebilir. Teşkilat özelinde detaylı bir çalışma yaptık. Genel Başkanımıza detaylı bir rapor verdik. Geniş bir istişare süreci yürütüyoruz. Bir kısım arkadaşlarımız bizden müsade istemişlerdi, 'yeni arkadaşlara devrededim' demişlerdi" şeklinde konuştu.

AKP'nin tazelenme ihtiyacı olduğunu söyleyen Kandemir, "Önümüzdeki dönemlerde bir kısım il başkanlarımız, ilçe başkanlarımızdan yeni görev alacak arkadaşlarımızın önünü açma adına görev değişiklikler gelecek. Bir kısım istifalar olacak" dedi.

Tebdili kıyafet dolaşıyorlar

NTV'de konuşan Kandemir'e Erdoğan'ın "Yeni Ömer'ler arıyoruz" sözleri hatırlatıldı. Kandemir, "Ömerleri arıyoruz. Arkadaşlarımız Tebdili kıyafet olarak şehirlerde dolaşıyor. Çok geniş bir ekiple çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

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