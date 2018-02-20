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AKP-MHP işbirliğinin adı "Cumhur İttifakı"

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AKP-MHP işbirliğinin adı "Cumhur İttifakı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP ile yapacakları ittifakın adının "Cumhur İttifakı" olacağını açıkladı. Erdoğan, bu konuda Devlet Bahçeli ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde AKP ile MHP'nin yapacakları ittifakın adının "Cumhur İttifakı" olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin TBMM grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AKP ile MHP arasındaki ittifaka ilişkin Erdoğan, sözkonusu isim konusunda "genel başkanlar olarak mutabık kaldıklarını" belirtti.

Erdoğan, "Detaylar hakkında da bu üçlü grup arkadaşlarımız kamuoyunu bilgilendirecektir. Mutabık kaldığımız Cumhur İttifakı. Şu andaki görüntü iki partili gibi görülüyor. Ama bu 3 parti olamaz diye bir şey yok. Şimdi iki parti olarak kesinleşmiş AKP ve MHP" dedi.

Türkiye'de yeni bir cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören Anayasa değişikliği, 16 Nisan 2017 tarihinde yaklaşık yüzde 51'lik oy oranıyla kabul edilmişti.

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