AKP'li belediye başkanı, 11 bin kişilik ilçede 8 milyon 220 lira borç yapmış

Ordu’nun Çamaş ilçesinde yeni belediye başkanı MHP’li Mahmut Ayparçası, önceki dönem belediye başkanlığını yürüten AKP’li Alahittin Giden’den kalan borç miktarını açıkladı. 11 bin 851 kişinin yaşadığı Çamaş’ta belediyenin 8 milyon 220 lira borcu olduğunu öğrenen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından el değiştiren belediyelerin başkanları, belediyelerin geçmiş dönemdeki borçlarını açıklamaya devam ediyor. Ordu’nun Çamaş Belediyesi’ni seçimlerde AKP’li Alahittin Giden’den devralan MHP’li Mahmut Ayparçası, sosyal medya hesabından belediyenin borcunun 8 milyon 220 bin lira olduğunu açıkladı.

2018 sayımına göre; 11 bin 851 kişinin yaşadığı Çamaş’ta Başkan Mahmut Ayparçası’nın devraldığı borç miktarını açıklamasıyla birlikte eski başkana tepkiler yükseldi.