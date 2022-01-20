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AKP’li Çelik’ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ‘PKK/PYD’ Tepkisi

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir" dedi.
AKP’li Çelik’ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ‘PKK/PYD’ Tepkisi

AKP’li Çelik, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır.

* Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir.

* Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek, Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır.

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