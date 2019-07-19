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AKP'li Yeneroğlu'ndan turistlere linç girişimine tepki: Suçlu muamelesi görmeleri kabul edilemez

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"Ülkemizin imajı açısından tam bir facia"
AKP'li Yeneroğlu'ndan turistlere linç girişimine tepki: Suçlu muamelesi görmeleri kabul edilemez

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotograf çektiren ve atkıya tepki gösterenlerle aralarında arbede yaşayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) 9 Irak uyruklunun sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Linç girişimine maruz kalmış olmaları yetmiyormuş gibi turistlerin bir de suçlu muamelesi görmeleri kabul edilemez" dedi.

Yeneroğlu, dünyanın birçok yerinde Türkiye bayrağı ile çekilen fotoğrafları paylaşırken, "PKK terörü gerekçe gösterilerek suçun gerekçelendirilmesi söz konusu bile olamaz. Kurulan bağlantı ancak cehalet örneğidir" ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Trabzon'da gerçekleşen linç girişimi gerçekten korkunç. Al bayrağımızla dünyanın her yerinde nasıl özgür biçimde fotoğraf çektiriyorsak, Kuzey Irak'tan gelen Kürtlerin de kendi bayraklarıyla fotoğraf çektirmelerinde bir sakınca olamaz. Ülkemizin imajı açısından tam bir facia.

"Linç girişimine maruz kalmış olmaları yetmiyormuş gibi turistlerin birde suçlu muamelesi görmeleri kabul edilemez. PKK terörü gerekçe gösterilerek suçun gerekçelendirilmesi söz konusu bile olamaz. Kurulan bağlantı ancak cehalet örneğidir. Umarım turistlerden özür dilenir.

"Açılan bayrak/atkı Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimin bayrağıdır. Elbette o bölgenin insanları bizler gibi bayraklarına saygı ve sevgi göstereceklerdir. Erbil'de Türkiye bayrağına saldırı neyse Trabzon'da IKBY bayrağına saldırı aynı şekilde çirkindir.

"Bu gibi illegal eylemler karşısında kamuoyunun bütün olarak kararlı bir biçimde tepki göstermesi ve duruş sergilemesi zorunludur. PKK terörü tam da böyle düşmanlaştırmalardan beslenmektedir. Hafife alınması daha büyük trajedilere kapı aralayabilecektir. Geçit verilmemeli!!"

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