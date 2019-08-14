AKP'nin 18 yıllık hikâyesinden Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu çıkarıldı

AKP'nin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini almasının üzerinden 18 yıl geçti. Bugün AKP'liler "18. yaş" vurgusuyla sene-i devriyelerini kutluyor. AKP resmi hesaplarından da paylaşılan kutlama mesajlarında bir görsel dikkati çekti. Partinin 2001 yılında kurulmasından başlayarak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçilmesinin ardından kazandığı seçime ve son yerel seçime kadar giden süreci görselleştiren AKP, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yer vermedi.

AKP'nin içinden çıkan ilk Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün eski bakanlardan Ali Babacan'ın kuracağı partiye destek verdiği konuşuluyor.

Eski Başbakan Davutoğlu ise Erdoğan’a karşı manifesto niteliğinde bir metin yayımlamış, Erdoğan’ın “tek adam” konumunu eleştirmişti. Davutoğlu daha sonra yaptığı toplantılarda da Erdoğan ve AKP'ye yönelik eleştirilerini sürdürmüştü.

AKP'den 'Gül'süz ve 'Davutoğlu'suz AKP tarihi

AKP'nin bugünkü yıl dönümüne yönelik birçok isim tebrik mesajı yayınladı. Partinin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görsellerden biri ise dikkati çekti. "Bir Millet Aşkı Hikâyesi AK Parti" başlığıyla yayımlanan görselde AKP'nin kurulduğu 2001'den Erdoğan'ın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmesine ve son yerel seçime kadar olan önemli anlar yer buluyor. Ancak görselde AKP'nin içinden ilk çıkan Cumhurbaşkanı olan Gül ve Erdoğan'ın başbakanlığı ve genel başkanlığı bıraktığı ilk isim olan Davutoğlu yer bulmadı.

Görselde hangi tarihler var?

14 Ağustos 2001 - AK Parti resmen kuruldu.

3 Kasım 2002 - AK Parti, genel seçiminde yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti oldu. 58. Hükûmet kuruldu.

8 Mart 2003 - Kurucu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi.

15 Mart 2003 - Recep Tayyip Erdoğan, 59. Hukûmeti kurarak Başbakan oldu.

28 Mart 2004 - AK Parti, girdiği ilk yerel seçimde yüzde 41.67'lik oy aldı ve 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı.

Temmuz 2007 - AK Parti, genel seçimlerde yüzde 46,58 oyla tek başına iktidar oldu.

Mart 2009 - AK Parti, yerel seçimlerde 10 büyükşehir belediyesi ile 1442 belediyeyi kazandı.

Haziran 2011 - AK Parti, genel seçimlerde yüzde 49,53 oy aldı ve kurulan 61. Hükûmet çalışmalara hız kesmeden devam etti.

10 Ağustos 2014 - Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.

22 Mayıs 2016 - Binali Yıldırım, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçildi ve 65. Hükûmeti kurarak Başbakan oldu.

16 Nisan 2017 - Halk oylamasından çıkan yüzde 51,41'lik "Evet" oyuyla Cumhurbaşkanına parti üyeliğinin yolu açıldı.

21 Mayıs 2017 - AK Parti, Olağanüstü Büyük Kongresi'nde 1414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, AK Parti'ye yeniden Genel Başkan seçildi.

24 Haziran 2018 - AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 42,28 oy alarak 16 yılda 13. seçim zaferini ilan etti.

9 Temmuz 2018 - Erdoğan yüzde 52, 38 oy alarak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

31 Mart 2019 - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti 39 il, 535 ilçeyi kazanarak sandıktan çıkan birinci parti oldu.