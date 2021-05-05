AKP'nin CHP'yi hedef aldığı video ters tepti, #128MilyarDolarNerede sorusu ilk sıraya yerleşti

AKP sosyal medya hesabı dün Twitter üzerinden "Yarın saat 14.00’te" uyarısıyla duyurduğu paylaşım 'animasyon' çıktı. CHP'yi hedef alan animasyon film sosyal medyada büyük tepki topladı. Video sonrasında #128MilyarDolarNerede etiketi Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti.

AKP sosyal medya hesabı dün Twitter üzerinden "Yarın saat 14.00’te" uyarısıyla duyurduğu paylaşım animasyon film sosyal medyada tepkiye neden oldu.

AKP'nin sosyal medya hesabından bugün yayınlanan ve "Yalan üretim merkezi" notuyla paylaşılan videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a gönderme yapıldı.

Muhalefetin, hükümete yönelik iddialarının dayanaksız olduğu iddia edilen videoda "128 milyar dolar nerede?" sorusu da yer aldı ancak soruya yine yanıt verilmedi.

Videonun sonuna ise "Devam edecek" notu düşüldü.

Ancak video ters tepti, "#128MilyarDolarNerede" etiketi bir kez daha Twitter'da en çok konuşulan konuların ilk sırasına yerleşti.

Videoya ezici çoğunluğu tepki içeren 6 binden fazla yanıt verildi, 7 bin de alıntı yapıldı.

AKP'NİN ANİMASYONUNA TEPKİ YAĞDI

AKP'nin paylaşımı sosyal medyada tepki yağarken, kullanıcılar yorumlarda, 128 milyar doların, koronavirüs aşılarının ve esnafa desteğin akıbetini sordu.