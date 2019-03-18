AKP'ye her yol 'mübah': Cami minaresine bayrak asıldı

Aydın'da camiye asılan AKP bayrağı yurttaşların tepkisine neden oldu. Tepkilerin ardından AKP Aydın İl Başkanı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Okulları seçim propagandasına alet edilmesi, camilerde imamlar tarafından AKP’ye oy istenmesi, AKP’nin seçim çadırlarına direklerden elektrik çekilmesi gibi birçok usulsüzlüğe bir yenisi daha eklendi. Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi’nde bulunan bir camiye dün akşam AKP bayrağı asıldı.

Cami minaresine AKP bayrağı asılması mahallelinin tepkisini çekti.

YİNE AYNI BAHANE: ‘AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL’

Konuyla ilgili gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan AKP Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “AK Parti ile alakası yoktur. Delinin biri gece yarısı minareye bayrak asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. AK Parti bayrağının yerine de bugün Bozdoğan teşkilatımızca Türk bayrağı asılmıştır” dedi.