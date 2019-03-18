  • BIST 104.595
  • Altın 229,090
  • Dolar 5,4621
  • Euro 6,1917
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

AKP'ye her yol 'mübah': Cami minaresine bayrak asıldı

»
Aydın'da camiye asılan AKP bayrağı yurttaşların tepkisine neden oldu. Tepkilerin ardından AKP Aydın İl Başkanı açıklama yapmak zorunda kaldı.
AKP'ye her yol 'mübah': Cami minaresine bayrak asıldı

Okulları seçim propagandasına alet edilmesi, camilerde imamlar tarafından AKP’ye oy istenmesi, AKP’nin seçim çadırlarına direklerden elektrik çekilmesi gibi birçok usulsüzlüğe bir yenisi daha eklendi. Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi’nde bulunan bir camiye dün akşam AKP bayrağı asıldı.

Cami minaresine AKP bayrağı asılması mahallelinin tepkisini çekti.

YİNE AYNI BAHANE: ‘AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL’

Konuyla ilgili gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan AKP Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “AK Parti ile alakası yoktur. Delinin biri gece yarısı minareye bayrak asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. AK Parti bayrağının yerine de bugün Bozdoğan teşkilatımızca Türk bayrağı asılmıştır” dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu Eyüp Camisi'nde Yasin okudu18 Mart 2019 Pazartesi 11:09
  • Cami minaresine AKP bayrağı astılar!18 Mart 2019 Pazartesi 10:50
  • Bloomberg: Herkesin silmeye çalıştığı katliam videosu Erdoğan’ın kampanyasında18 Mart 2019 Pazartesi 09:56
  • Eşini otomobilde vurdu, can çekişirken saatlerce gezdirdi18 Mart 2019 Pazartesi 09:53
  • Faruk Süren: Erdoğan çok güçlü bir lider "Türkiye, ekonomik açıdan hiçbir zaman geriye gitmedi"18 Mart 2019 Pazartesi 09:07
  • Tüm anketlerin ortalaması alındı: 8 büyükşehirde CHP, İstanbul'da kıl payı AKP önde17 Mart 2019 Pazar 16:33
  • 'THY satılacak' iddialarına yalanlama17 Mart 2019 Pazar 11:55
  • Binali Yıldırım'dan 'beka' yanıtı: Bu bir yerel seçim...16 Mart 2019 Cumartesi 21:26
  • Bahçeli: Mesele aç kaldım, tok gezdim meselesi değil16 Mart 2019 Cumartesi 21:25
  • Kendisini 'dindar-muhafazakar' diye niteleyen gençlerin oranı yarı yarıya düştü16 Mart 2019 Cumartesi 21:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti