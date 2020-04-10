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Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan kabul etmedi

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İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Covid-19 nedeniyle Bilim Kurulu'nun tam karantina isteğini ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reddettiğini söyledi.
Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan kabul etmedi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Covid-19 salgını hakkında açıklama yaptı.

"Bilim Kurulu'nun önerileri Erdoğan'a bağlı" diyen Akşener şunları söyledi:

"Kurul'un tam karantina istediğini bizler biliyoruz. Bu isteğin yerine getirilmesi gerekirdi. Ama Erdoğan bunu reddetti. Bilim insanlarına buradan çağrım var. Ne önerdiklerini milletle, vatandaşla bizlerle paylaşmak mecburiyetindeler. Eğer dedikleri olmuyorsa da istifa etmek zorundalar. Onlar siyasi bir makam değil, onlar bilim insanı. Çoğu da ona buna mecburiyeti olan insanlar değil. Bu kişilerin eğer dedikleri olmuyorsa gereğini yapmaları lazım. Çünkü Türk bilim dünyası bunun vebalini taşıyamaz."

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