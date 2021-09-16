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Akşener: Cumhurbaşkanı seçimine tek adayla gidilmeli

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine tek adayla gidilmesi gerektiğini söyledi. 
Akşener: Cumhurbaşkanı seçimine tek adayla gidilmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine tek adayla gidilmesi gerektiğini söyledi. 

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Akşener,  Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak, "Ben tek adayla (Erdoğan ve HDP adayının karşısında tek muhalefet adayı) gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi sürecini ben tıkamayacağımı söyledim" dedi. 

"Önce Sayın Erdoğan değişecek"

Zeyrek'in aktardığına göre Akşener, ismi adaylık geçen CHP'lileri konuşmasının doğru olmayacağını süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarını ifade etti.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik yaptığı CHP eleştirileriyle ilgili de “Kimse Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değil. Bir günde atmak zorunda olduğu imza sayısı dahi şu andaki sistemin değişmesi için yeterli bir neden. Sistem getirdi, denendi ve ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Böyle bir sistem yer yüzünde yok. Bu sistemin başında olduğu ve bu sistemi istediği için önce Sayın Erdoğan değişecek. Destek istiyorsa bu mümkün değil" diye konuştu.

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