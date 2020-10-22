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Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti, seçim 2023'e kalmadan olacak

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Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye; "'Yeter artık' de ve Türkiye'yi seçime götür" çağrısı yapmıştı
Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti, seçim 2023'e kalmadan olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısını değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Biliyorsunuz bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam sayın Devlet Bahçeli. O nedenle Erdoğan'dan talep etmiyor, Bahçeli'den talep ediyor. Seçim 2023'e kalmadan olacaktır" dedi.

Bolu'da esnaf ziyareti yapan İyi Parti lideri Meral Akşener, partililerle bir araya geldi. Bolu Belediyesi'ne yaptığı ziyaret sırasında konuşan Akşener, Millet İttifakı'ndan seçilen belediye başkanlarından vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmelerini istediklerini, bu noktada kendilerini utandıran birinin çıkmadığını söyledi.  

Akşener, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bıktık biz bunlardan. Olmayan şeylerin söylendiği, olmayan iftiraların yapıldığı, insanların gururuyla onuruyla oynandığı, her an bir iftirayla karşılaşabilir miyim korkusuyla yaşandığı bir ülkede hayat sürmez" dedi.

Bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Biliyorsunuz bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam Sayın Devlet Bahçeli. O nedenle oradan yürüyor. Sayın Erdoğan'dan talep etmiyor, Sayın Bahçeli'den talep ediyor. Bu çok doğru strateji ve taktik. Kendisini kutluyorum çünkü işin sahibiyle konuşuyor. Bizim ülkemizde iktidar mensupları en şiddetli şekilde 'seçim zamanında' diye bağırırsa bilin ki çok hızlı seçime gidilir. Böyle bir sistemin yürümesi mümkün değil. Seçim 2023'e kalmadan olacaktır" ifadesini kullandı.

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