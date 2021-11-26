  • BIST 1.771,19
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.4905
  • Euro 14.1043
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Akşener’in adayı İmamoğlu!

»
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi.
Akşener’in adayı İmamoğlu!

Akşener, İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan birinin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda bu isimlerin adaylıklarına karşı çıkmayacağını açıklamıştı. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut başkanların bir dönem daha devam etmesi taraftarı olduğunu söylemişti.

Akşener, bugünkü bir törende kendisinden önce konuşan İmamoğlu’na hitaben şunları söyledi: “Siz konuşurken, aklıma İstanbul seçimleri geldi. Halbuki iddia edilen, sizin bunları tekmeyle yıkmanız lazımdı. Ama demek ki seçim, hizmet üzerinden rekabete dayanarak yapıldığında ve milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş. Tam tersine, doğru işleri yapıldığı takdirde, o doğru işlerin devamı için, hiçbir herhangi bir psikolojik problem hissetmeden hakkı teslim ederek hem yüklenicilere hem rahmetli Kadir Topbaş Beyefendi’ye ve onun ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş.”

Akşener devamında sözü cumhurbaşkanlığı seçimine getirerek, “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu26 Kasım 2021 Cuma 00:24
  • Peker’in interneti kesilmiş26 Kasım 2021 Cuma 00:10
  • İsmail Saymaz: Taciz iddiasının ardından AKP'li Birinci MKYK'nın WhatsApp grubundan çıktı26 Kasım 2021 Cuma 00:08
  • Bahçeli'den 'döviz kuru' açıklaması: "Döviz kuruyla kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz"25 Kasım 2021 Perşembe 16:35
  • Sağlık Bakanı Koca: Yerli Covid-19 aşısı Turkovac için bugün acil kullanım onayı başvurusu yapıldı25 Kasım 2021 Perşembe 14:59
  • BAE basını: Türkiye-Arap ülkeleri ilişkileri yeni bir döneme girecek25 Kasım 2021 Perşembe 14:22
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün akşamki kur ve zam protestolarında beş ilçede 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı25 Kasım 2021 Perşembe 13:10
  • Türkiye'de DİSK’ten 18 ilde ‘Geçinmek istiyoruz’ açıklaması25 Kasım 2021 Perşembe 13:07
  • Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum; ilk mitingimiz Mersin'de24 Kasım 2021 Çarşamba 23:04
  • Babacan: İneceğiniz durağa gelmek üzereyiz; hazırlanın yavaş yavaş24 Kasım 2021 Çarşamba 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti