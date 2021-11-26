Akşener’in adayı İmamoğlu!

Akşener, İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan birinin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda bu isimlerin adaylıklarına karşı çıkmayacağını açıklamıştı. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut başkanların bir dönem daha devam etmesi taraftarı olduğunu söylemişti.

Akşener, bugünkü bir törende kendisinden önce konuşan İmamoğlu’na hitaben şunları söyledi: “Siz konuşurken, aklıma İstanbul seçimleri geldi. Halbuki iddia edilen, sizin bunları tekmeyle yıkmanız lazımdı. Ama demek ki seçim, hizmet üzerinden rekabete dayanarak yapıldığında ve milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş. Tam tersine, doğru işleri yapıldığı takdirde, o doğru işlerin devamı için, hiçbir herhangi bir psikolojik problem hissetmeden hakkı teslim ederek hem yüklenicilere hem rahmetli Kadir Topbaş Beyefendi’ye ve onun ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş.”

Akşener devamında sözü cumhurbaşkanlığı seçimine getirerek, “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi.