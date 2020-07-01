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Akşener'in 'Dark' göndermeli sosyal medya tepkisine Kılıçdaroğlu'nun ardından Pervin Buldan da katıldı: La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk

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Akşener'in 'Dark' göndermeli sosyal medya tepkisine Kılıçdaroğlu'nun ardından Pervin Buldan da katıldı: La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk
Akşener'in 'Dark' göndermeli sosyal medya tepkisine Kılıçdaroğlu'nun ardından Pervin Buldan da katıldı: La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu kapsamda hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bu mecraların hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımları devreye sokacağız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir" sözlerine büyük tepki geldi.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU VE BULDAN PASLAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "SosyalMedyamaDokunma" hashtag'iyle yaptığı paylaşımda, "İşte vizyon, işte akıl, işte strateji" dedi. Akşener bir başka mesajında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" ifadelerini kullandı.

Akşener'in paylaşımını alıntılayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir:)" ifadeleriyle esprili göndermede bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntıladı ve "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" diye yazdı.

3. sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanan Dark dizisi Netflix'in en popüler yapımlarından biri.

cccc.jpgCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Kişisel öfke ile kalkıp ülkeyi zarara uğratacak, ülkeyi Çin’e, Kuzey Kore’ye, Rusya’ya dönüştürecek birtakım düzenlemeler yerine hep birlikte bütün partilerin bütün sosyal tarafların görüşlerinin alındığı etik düzenlemeler yapılabilir" ifadelerini kullandı.

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