Alanında uzman gençler TDP’den aday oluyor

TDP’de alanında uzman genç adaylar milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Ekonomist Barış Erkmen Lefkoşa’dan, Eczacı Ziya Egemen Sencer Girne’den, Avukat Seyit Ahmet Güler Gazimağusa’dan, Akademisyen Yrd. Doç.Dr. Ediz Tuncel Girne’den, İş İnsanı Hasan Bilgehan İskele’den 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri için TDP’ye milletvekilliği aday adayı müracaatında bulunduğu öğrenildi.

Barış Erkmen Kimdir?

1982 yılında Lefkoşa'da doğdu. 2003 yılında ABD'de Louisiana State University Finans bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına Londra'da başladı.

CMC Markets ve Bank of New York Mellon gibi yatırım sektörünün öncü şirketlerinde piyasa, kredi, sermaye ve regülasyon riski yöneticiliği yaptıktan sonra Kıbrıs'a döndü.

Mali uzman olarak danışmanlık vermeye başladı, halen devletin KOBİ politikalarının belirlenmesi için uygulanan bir AB teknik destek projesinde uzman olarak çalışmaktadır. 2015 yılında yapılan TDP 5. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyesi seçildi.

Av. Seyit Ahmet Güler kimdir?

1974 yılında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde doğan Seyit Ahmet Güler, ilk ve orta eğitimini Şanlurfa’da tamamladıktan sonra 1992 yılında Almanya’ya giderek dil kursu aldıktan sonra Siegen Meslek Yüksek Okulunu başarı ile tamamlamıştır. 1995 yılından 2001 yılına kadar Almanya’da kendi işyerlerini çalıştırmış, 2001 yılında kazandığı Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almak üzere Kıbrıs’a gelmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2009-2011 yılları arasında zorunlu staj eğitimini hem Kıbrıs hem de Türkiye’de tamamladıktan sonra Servet Demir Hukuk Bürosunda çalışmaya başlamıştır. 2013 yılından beridir kendine ait Güler Hukuk Bürosunda avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Türkçe’nin yanında ileri derecede Kürtçe, Almanca ve İngilizce dillerine hakim olan Seyit Ahmet Güler, evli ve üç çocuk babasıdır.

Eczacı Ziya Egemen Sencer kimdir?

Larnakada doğumlu olan Sencer İlkokulu Ağirdağ’da okudu. Orta ve lise eğitimini Lefkoşa’da taamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1983 yılında mezun oldu. Sencer 2014 yılında yapılan yerel yönetim seçimlerinde TDP Girne Belediye Meclisi üyeliği kazandı, halen bu görevini sürdürmektedir. 2015 yılında yapılan TDP 5. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyesi seçildi. Sencer halen Girne’de Eczacılık yapmaktadır

Hasan Bilgehan kimdir?

1971 yılında İskele’ye bağlı Kilitkaya köyünde doğan Hasan Bilgehan; Yakın Doğu Üniversitesi Computer Information Systems bölümünü bitiridi. Eğitim süreci içerisinde Öğrenci Birliği ve Demokratik Öğrenci Birliği başkanlığı görevini yürüttü.

1999 yılında İstanbul’da uluslararası firmalarda IT Manager görevlerinde bulunduktan sonra 2006 yılında yeniden Kıbrıs’a dönüp, kendisine ait Dijital Medya Ajansı ve Yazılım firmasında göreve başladı. Çok sayıda uluslararası projelere imza atıp, çeşitli ödüllere de layık görüldü. Evli ve 2 çocuk babası ve iyi derece İngilizce bilmektedir.

Yrd. Doç.Dr. Ediz Tuncel kimdir?

Lefke’ye bağlı Yeşilyurt’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini bölge okullarında bitirdikten sonra Ankara Gazi Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi üzerine lisans ve master eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini İngilize öğretim programlarının geliştirilmesi ve ölçme ve değerlendirme üzerinde İngiltere’nin Essex Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra ülkeye geri döndü ve Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde branşlarına bağlı olarak akademik görevlerde bulundu.

Halen Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne bağlı olarak akademik görevlerini sürdürmektedir.

Kıbrıs Türk Çevre Platformu kurucularındandır.

KKTC medya dünyasında da iyi bilinen Ediz Tuncel 2006 yılından beri toplumsal ve bölgesel konular ve sorunlarla ilgili olarak köşe yazarlığı yapmakta ve televizyon programlarına katılmaktadır. Özellikle çevresel ve kültürel konularda sivil toplum örgütlerinde de yer alan Ediz Tuncel’in Ortadoğu sorunlarıyla ilgili olarak yayınlanmış bir kitabının yanısıra, akademik branşlarıyla ilgili olarak Almanya’da yayınlanmış iki kitabı da bulunmaktadır.

Başta gelen hobileri olan fotoğraf ve atıcılık camiasında da tanınan ve bu dallarda çeşitli ödüllere sahip olan Tuncel, 1992 yılında üniversite eğitimini sürdürürken TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve TC İnsan Hakları Derneği’nin Avrupa Birliği desteğinde düzenlediği ve Türkiye’nin her tarafından yüzlerce katılımcının eserlerini sunduğu İnsan Hakları konulu yarışmada Edebiyat dalında verilen ödülün de sahibi olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce bilen Ediz Tuncel, evli ve bir çocuk babasıdır.