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Albayrak: Döviz kuru benim için hiç önemli değil, kurun kontrolü bizim elimizde

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Dünya Gazetesi yazarı Hakan Güldağ, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisine yaptığı "döviz" değerlendirmesinde "Kur meselesinden en karlı çıkan biz olacağız, çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde" dediğini aktardı
Albayrak: Döviz kuru benim için hiç önemli değil, kurun kontrolü bizim elimizde

Dünya Gazetesi yazarı Hakan Güldağ, Yeni Ekonomi Programı (YEP) sunumundan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ayaküstü görüştüğünü ve kendisinden "döviz kuru" değerlendirmesi aldığını söyledi. 

NTV yayınında konuşan Güldağ, Albayrak'ın vücut lisanından YEP'te açıklanan hedeflere inandığını gördüğünü söyledi. 

Albayrak'ın döviz kuru ile ilgili "Kur benim için hiç önemli değil" dediğini söyleyen Güldağ, Bakan'ın açıklamalarını "Hiç işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi sağlam, üretim tarafı sağlam. Kur meselesinde bu süreçten en kârlı çıkan biz olacağız, çünkü artık kurun kontrolü bizim elimizde" ifadeleriyle aktardı. 

Yeni Ekonomik Programı'nın açıklamasından kısa süre önce dolar/TL, 7,8539 seviyesine kadar çıkarak yeni rekorunu kırdı. Daha sonra tekrar 7 lira 83 kuruşa geriledi. 

9 lira 17 kuruş seviyesine kadar yükselen Euro/TL ise 9,16 liraya kadar geriledi. 

Dün tarihinde ilk kez çift haneye çıkan İngiliz sterlini ise 10 lira 10 kuruş üzerinde seyretmeye devam ediyor. 

 

Independent Türkçe 

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