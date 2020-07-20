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Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi

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İş insanı Ali Ağaoğlu'nun Muğla'nın Milas ilçesindeki şantiyesinde park halinde bulunan 'Rolls Royce’ marka otomobiline, fareler zarar verdi. Otomobil çekiciyle, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması için İstanbul'a gönderildi.
Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi

İş insanı Ali Ağaoğlu, geçen 16 Temmuz'da gelen bir telefon üzerine Bodrum'daki tatilini yarıda kesip, 6 milyon TL'lik 'Rolls Royce Phantom' otomobilini Milas ilçesi Güllük Mahallesi’ndeki şantiyesine park edip, hava yoluyla İstanbul'a döndü.

FARELER KABLOLARI KEMİRDİ

Ağaoğlu, ertesi gün şantiyesindeki bekçisinden gelen haberle, otomobiline farelerin zarar verdiğini öğrendi. Ağaoğlu, işlerini hallettikten sonra döndüğü Milas'ta otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kablolarının kemirilmiş olduğunu görüp, gerekli bakım ve onarımını yapılması için çekiciyle İstanbul'a gönderdi.

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