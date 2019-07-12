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Ali Babacan yeni parti kararını erteledi: Çipras’tan bir farkımız kalmaz

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Ali Babacan'ın ekonomik kriz sürecini gerekçe göstererek yeni parti kurma sürecini ertelediği yönünde kulis bilgileri paylaşıldı.
Ali Babacan yeni parti kararını erteledi: Çipras’tan bir farkımız kalmaz

AKP’den istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın yeni parti kurma kararını ertelediği duyuruldu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Babacan’ın partisi sonraki bahara…” başlıklı yazısında konuya ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Buna göre, Babacan’ın ekibinin verdiği bilgilere göre partinin kuruluş tarihinin kış veya ilkbaharın ilk aylarına kaydırıldığı belirtildi.

Babacan ve ekibinin ekonomik krizi gerekçe göstererek, “Çipras’tan bir farkımız kalmaz” şeklinde düşündüğü ve erken hareket etmekten vazgeçtiği aktarıldı.

Sarıkaya, yazısında, “Önce birkaç ay sonra bir ekonomik krizin daha çıkması ihtimaline dayanan bu bakışın temel ilkesi, ‘Ekonomik soruna gerekçe olarak gösterilmeyelim, üzerimize kalmasın’ yaklaşımı üzerine kurulu. Böyle bir zeminin ortaya çıkması sonrası erken genel seçimle iktidara gelen kim olursa olsun Yunanistan’da bu seçim iktidarı kaybeden Çipras’tan farklı olmayacağına inanılıyor. Yani, ekonomik acı reçeteyi halka içiren, bir diğer anlatımla 1999 ekonomik krizi sonrası kararları alan Kemal Derviş görüntüsüne düşmeyi arzulamıyor. O nedenle partileşme sürecini daha ağırdan alan, ekonomik gelişmelerin seyrini izleyip, riskini üstlenmeyen pozisyona geçmeyi daha uygun buluyor” ifadelerine yer verdi.

Sarıkaya, Davutoğlu cephesinin ise yeni parti çalışmaları için hızlı hareket edeceği iddiasında bulundu.

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