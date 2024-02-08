  • BIST 8941.88
  • Altın 2000.345
  • Dolar 30.5951
  • Euro 32.9827
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Aliyev: Seçim Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıyor

» »
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gerçekleştirilen ve ülkenin tüm topraklarını kapsayan cumhurbaşkanı seçiminin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını belirtti.
Aliyev: Seçim Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimleri gözlemlemek için Azerbaycan'da bulunan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, kabuldeki konuşmasında, dünkü seçimlerin ilk kez ülkenin tüm topraklarını kapsadığına dikkati çekerek, Hankendi, Şuşa ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde seçim düzenlenmesinin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını vurguladı.

Aliyev, zorunlu göçmenlerin bir kısmının ata yurtlarına geri döndüğünü, Büyük Dönüş Programı diye nitelendirdikleri bu sürecin ilk aşamasının 2026'da tamamlanacağını söyledi.

Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gitmişti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kurulmuş, böylece ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılmıştı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de seçmenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı seçebilmek için oy kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan, cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor05 Şubat 2024 Pazartesi 18:37
  • Kazakistan'da hükümet istifa etti05 Şubat 2024 Pazartesi 15:01
  • Rus kozmonot uzayda en fazla süre geçirme rekorunu kırdı05 Şubat 2024 Pazartesi 11:08
  • Adalet Divanı'ndan Ukrayna kararı: Soykırım iddiasında yargı yetkimiz var03 Şubat 2024 Cumartesi 11:11
  • Ermenistan, Putin için yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne resmen üye oldu01 Şubat 2024 Perşembe 10:43
  • Japonya'da yine uçak kazası01 Şubat 2024 Perşembe 10:20
  • Hindistan'da 718 kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor31 Ocak 2024 Çarşamba 22:32
  • Rusya: 195 Rus askeri ve 195 Ukraynalı asker takas edildi31 Ocak 2024 Çarşamba 20:29
  • Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi, yolsuzluk suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı31 Ocak 2024 Çarşamba 13:21
  • Tayland’da gökdelenden atlayan İngiliz ‘base jumper’ paraşütü açılmayınca yere çakıldı29 Ocak 2024 Pazartesi 21:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti