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Alkollü Araç Kullanırken Çelik Bariyerlere Çarptı

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Alkollü Araç Kullanan Can NAZLIKOL, Lefkoşa-Girne Anayolu'nda Meydana Gelen Kaza Sonrası Tutuklandı
Alkollü Araç Kullanırken Çelik Bariyerlere Çarptı

Lefkoşa-Girne Anayolu'nda Alkollü Araç Kullanarak Meydana Gelen Kaza: Can NAZLIKOL Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor

14 Aralık 2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında Lefkoşa-Girne Anayolu'nun 10-11'inci kilometreleri arasında gerçekleşen trafik kazasında, Can NAZLIKOL (E-56), 271 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HB 602 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrediyordu. Dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkan NAZLIKOL, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, araç sürücüsü Can NAZLIKOL tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir

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